فيديو نادر يوثق لحظة وصول ملكة بريطانيا إلى الظهران عام 1979

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، لحظة وصول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى الظهران في المنطقة الشرقية، على متن الكونكورد عام 1979مـ.

وبيَّن الفيديو، الاستقبال الحافل لها من قبل الجماهير الغفيرة، ومن ثم زيارتها إلى جامعة البترول والمعادن، وكذلك لقاؤها مع الملك خالد وولي عهده أنذاك (الملك فهد) ” رحمهما الله ”