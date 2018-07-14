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فيديو نادر يوثق لحظة وصول ملكة بريطانيا إلى الظهران عام 1979

فيديو نادر يوثق لحظة وصول ملكة بريطانيا إلى الظهران عام 1979
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، لحظة وصول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى الظهران في المنطقة الشرقية، على متن الكونكورد عام 1979مـ.

وبيَّن الفيديو، الاستقبال الحافل لها من قبل الجماهير الغفيرة، ومن ثم زيارتها إلى جامعة البترول والمعادن، وكذلك لقاؤها مع الملك خالد وولي عهده أنذاك (الملك فهد) ” رحمهما الله ”


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 24 دقيقة

الايام تمر سريعا
انا اذكر هذا اليوم والاستقبال

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 22 دقيقة

سبحان الله لم تتغير كثيرا برغم مرور العمر
لها نفس الطلة

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