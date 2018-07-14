فيديو نادر يوثق لحظة وصول ملكة بريطانيا إلى الظهران عام 1979
أظهر مقطع فيديو نادر، لحظة وصول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى الظهران في المنطقة الشرقية، على متن الكونكورد عام 1979مـ.
وبيَّن الفيديو، الاستقبال الحافل لها من قبل الجماهير الغفيرة، ومن ثم زيارتها إلى جامعة البترول والمعادن، وكذلك لقاؤها مع الملك خالد وولي عهده أنذاك (الملك فهد) ” رحمهما الله ”
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 24 دقيقة
الايام تمر سريعا
انا اذكر هذا اليوم والاستقبال
الجوهرة[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 22 دقيقة
سبحان الله لم تتغير كثيرا برغم مرور العمر
لها نفس الطلة