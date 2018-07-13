غدا.. استمرار الرياح على 8 مناطق وطقس حار على وسط المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس غدًا السبت على مناطق الممكلة، موضحة أن هناك استمرار للرياح السطحية المقيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت في بيان لها، مساء اليوم، إلى أن الرياح ستستمر على مناطق ( الشرقية، الرياض و تمتد حتى منطقة نجران وكذلك على مناطق القصيم ومكة المكرمة، المدينة المنورة و الأجزاء الساحلية من منطقتي عسير وجازان ) .

وأوضحت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية غربية، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق واجزاء من وسط المملكة.