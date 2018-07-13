العبسي مدرب مدربين معتمد من الأكاديمية الدولية للأمن الداخلي بأمريكا

محمد السعران(صدى):

-حصل الكابتن حسن بن علي العبسي على شهادة مدرب مدربين معتمد من الأكاديمية الدولية للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر العبسي من الكفائات الوطنية التي خدمة وطنها في مجال التدريب لعدد من العاملين في كافة المجلات والتخصصات المهنية.

يُجدر الذكر بأن الأكاديمية الدولية للأمن الداخلي (IAHS) هي جمعية لشهادة برنامج الأمن القومي والدفاع عن الوطن. IAHS هي المنظمة الدولية للتميز في التعليم في مجال العلوم وفنون الأمن الوطني والتعليم الدفاعي. كما أنه بمثابة شبكة من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تركز على تعزيز التعليم والبحث والتعاون فيما يتعلق بدعم هذا الانضباط الأكاديمي الجديد.