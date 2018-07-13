بالفيديو.. ملكة بريطانيا تصحح أخطاء ترامب خلال لقائهما

لندن(صدى):

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الجمعة، الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهد اللقاء مواقف محرجة للرئيس الأمريكي، بسبب البروتوكول الملكي، حيث بدا مرتبكًا في بعض المواقف التي تدخلت فيها الملكة وصحَّحت له مساره وهي مبتسمة.

كما شاهد ” ترامب ” وزوجته ميلانيا مراسم عسكرية برفقة الملكة، خارج القلعة وتناولا فنجاناً ” تقليدياً ” من الشاي الإنجليزي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي وزوجته ذهبا في زيارة إلى بريطانيا تستمر لمدة 4 أيام، حيث التقى رئيس الحكومة تيريزا ماي وحذرها من سلبيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.