بالصور.. لاعبو الشباب يواصلون تدريباتهم المسائية

طلال الغامدي(صدى):

واصل لاعبو نادي الشباب، اليوم الجمعة، تأدية التدريبات المسائية بملعب الرئيسي، وذلك تحت إشراف المدير الفني ” ماريوس سوموديكا ” والذى قسم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى أدت التدريب عصر اليوم وضمت لاعبي الدفاع والوسط الدفاعي، وبدأت الحصة بتمارين اللياقة البدنية وخضع اللاعبين بعدها إلى تدريبات تكتيكية خاصة.

فيما ضمت الفترة المسائية لاعبي الوسط المتقدم والمهاجمين، وخضع اللاعبين خلال التدريب إلى تمرينات اللياقة البدنية بقيادة مدرب اللياقة ” كارمال” ، ثم طبق اللاعبون عدد من الجمل التكتيكية الهجومية أبرزها تنوع بناء الهجمة وإنهائها بشكل سليم

وشارك المحترف الروماني ” بوديسكو ” ، في التدريب اليوم، وذلك عقب توقيعه للعقد رسميًا مع الشباب أمس الخميس.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين راحة يوم غدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد.