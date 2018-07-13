بالفيديو والصور.. ” شاكيري ” في ليفربول رسميا

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم، عن تعاقده مع السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي ستوك سيتي السابق، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الريدز مع اللاعب السويسري صاحب الـ 16 عامًا، بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني، في عقد يمتد لـ 4 سنوات، ليزامل الدولي المصري محمد صلاح في ليفربول.

يشار إلى أن شاكيري كان قد أظهر أداءًا رائعًا في مباريات منتخب بلاده سويسرا بمونديال روسيا 2018.