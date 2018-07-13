ريال مدريد يحسم انتقال ” نيمار ” إلى صفوفه رسميا

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، بيانًا رسميًا للكشف عن حقيقة التفاوض لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه.

وأكد النادي الملكي، أنه لم يخطط لتقديم أي عرض لضم اللاعب، وذلك بعد الشائعات التي أثير خلال الساعات الماضية حول اقتراب انضمام نيمار إلى الريال.

وقال النادي في بيانه: ” العلاقة بين الناديين ممتازة، ولذا إن أراد ريال مدريد التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فأول ما سيتم عمله هو التواصل مع النادي ” .