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بالفيديو والصور.. لاعبو الأهلي يواصلون تدريبهم المسائي بالجوهرة

بالفيديو والصور.. لاعبو الأهلي يواصلون تدريبهم المسائي بالجوهرة
طلال الغامدي(صدى):

واصل لاعبو النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أداء التدريبات المسائية بملعب الجوهرة، وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد الأرجنتيني ” بابلو جويدي ” .

وركز ” الأرجنتيني ” ، خلال التدريبات على إكساب اللاعبين جرعات لياقية من خلال تدريبات الجماعية، بالكرة وبدون الكرة، وقسم اللاعبين لمجموعات، تؤدي تدريبات على منتصف الملعب.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1411 ] نشر منذ 50 دقيقة

بالتوفيق لجميع اللاعبين

[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 47 دقيقة

ان شاء الله تحققوا نتايج عظيمة

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