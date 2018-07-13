بالفيديو والصور.. لاعبو الأهلي يواصلون تدريبهم المسائي بالجوهرة

طلال الغامدي(صدى):

واصل لاعبو النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أداء التدريبات المسائية بملعب الجوهرة، وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد الأرجنتيني ” بابلو جويدي ” .

وركز ” الأرجنتيني ” ، خلال التدريبات على إكساب اللاعبين جرعات لياقية من خلال تدريبات الجماعية، بالكرة وبدون الكرة، وقسم اللاعبين لمجموعات، تؤدي تدريبات على منتصف الملعب.