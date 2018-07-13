بالفيديو والصور.. لاعبو الأهلي يواصلون تدريبهم المسائي بالجوهرة
واصل لاعبو النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أداء التدريبات المسائية بملعب الجوهرة، وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد الأرجنتيني ” بابلو جويدي ” .
وركز ” الأرجنتيني ” ، خلال التدريبات على إكساب اللاعبين جرعات لياقية من خلال تدريبات الجماعية، بالكرة وبدون الكرة، وقسم اللاعبين لمجموعات، تؤدي تدريبات على منتصف الملعب.
#تدريبات_الأسود_في_الجوهرة pic.twitter.com/mNmYp5DPIK
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 13, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1411 ] نشر منذ 50 دقيقة
بالتوفيق لجميع اللاعبين
الجوهرة[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 47 دقيقة
ان شاء الله تحققوا نتايج عظيمة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9482 ] نشر منذ 18 دقيقة
كل التوفيق للملكي💚☺