بالفيديو.. كاظم الساهر يوجه رسالة للشعب السعودي من سوق عكاظ
شهد حفل كاظم الساهر، المقام في الوقت الحالي ، في إطار فعاليات سوق عكاظ بالمملكة، تفاعل كبير من قبل الجماهير.
ووجه ” الساهر ” مع على مسرح عكاظ رسالة شكر إلى المملكة والجماهير على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتفاعل الكبير معه.
يجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل هو الأول للفنان كاظم الساهر بالمملكة، منذ عودة إقامة الحفلات الغنائية في السعودية بداية من العام الماضي.
سالم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
بدايه الفساد العظيم
عزالله ان هذا وقت القاضب على الجمرة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9482 ] نشر منذ 34 دقيقة
حظور المهندس وكاظم😮بسوق عكاظ حريمي بحت؟😊من قله العقل والله😁مع احترامي☺
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 31 دقيقة
مهزله والله العظيم صرف مبالغ على الفاضي
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 30 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل صرف مبالغ ع الفاضي
واختلاط