بالفيديو.. كاظم الساهر يوجه رسالة للشعب السعودي من سوق عكاظ

أماني الغامدي(صدى):

شهد حفل كاظم الساهر، المقام في الوقت الحالي ، في إطار فعاليات سوق عكاظ بالمملكة، تفاعل كبير من قبل الجماهير.

ووجه ” الساهر ” مع على مسرح عكاظ رسالة شكر إلى المملكة والجماهير على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتفاعل الكبير معه.

يجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل هو الأول للفنان كاظم الساهر بالمملكة، منذ عودة إقامة الحفلات الغنائية في السعودية بداية من العام الماضي.