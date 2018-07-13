سياج حديد يتسبب في مصرع عامل آسيوي بوادي الدواسر
شهدت محافظة وادي الدواسر، اليوم الجمعة، حادث مروري أسفر عن وفاة عامل أسيوي ؛ إثر اصطدامه بسياخ حديد.
وفي التفاصيل قال أَحَد المواطنين إن العامل يحمل الجنسية الهندية ، وتعرض ربما لوعكة صحية أثناء قيادته سيارة من نوع داتسون، واصطدم بسياج حديدي.
وتابع : ” الاصطدام كان قوي ومروع ؛حيث جاء السياح على رقبته مباشرة وفصل جزءًا كبيرًا منها “.
وباشرت الجهات المعنية الحادثة ورفعت تقريرها حولها وأسباب حدوث الحادث المروع.
فهد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
فيصل[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
قضاء الله وقدره
الله يرحمه