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سياج حديد يتسبب في مصرع عامل آسيوي بوادي الدواسر

سياج حديد يتسبب في مصرع عامل آسيوي بوادي الدواسر
حمود العنزي(صدى):

شهدت محافظة وادي الدواسر، اليوم الجمعة، حادث مروري أسفر عن وفاة عامل أسيوي ؛ إثر اصطدامه بسياخ حديد.

وفي التفاصيل قال أَحَد المواطنين إن العامل يحمل الجنسية الهندية ، وتعرض ربما لوعكة صحية أثناء قيادته سيارة من نوع داتسون، واصطدم بسياج حديدي.

وتابع : ” الاصطدام كان قوي ومروع ؛حيث جاء السياح على رقبته مباشرة وفصل جزءًا كبيرًا منها “.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة ورفعت تقريرها حولها وأسباب حدوث الحادث المروع.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
قضاء الله وقدره
الله يرحمه

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