سياج حديد يتسبب في مصرع عامل آسيوي بوادي الدواسر

حمود العنزي(صدى):

شهدت محافظة وادي الدواسر، اليوم الجمعة، حادث مروري أسفر عن وفاة عامل أسيوي ؛ إثر اصطدامه بسياخ حديد.

وفي التفاصيل قال أَحَد المواطنين إن العامل يحمل الجنسية الهندية ، وتعرض ربما لوعكة صحية أثناء قيادته سيارة من نوع داتسون، واصطدم بسياج حديدي.

وتابع : ” الاصطدام كان قوي ومروع ؛حيث جاء السياح على رقبته مباشرة وفصل جزءًا كبيرًا منها “.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة ورفعت تقريرها حولها وأسباب حدوث الحادث المروع.