بالفيديو.. رد الشيخ خالد المصلح على شاب وقع في العادة السرية

علي القحطاني(صدى):

ردَّ الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم العادة السرية، موجهًا رسالة إلى كل من يقع فيها.

وقال الشيخ خالد المصلح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن توجيهه لمن يقع في هذه الفعلة هو توجيه الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” ، عندما قال في الحديث الشريف : ” من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء ” .

وأضاف الشيخ المصلح، أنه يجب على من يقع في هذا الأمر، أن يبتعد عن الأسباب المهيجة لمثل هذه الفعلة.