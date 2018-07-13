بالفيديو.. رد الشيخ خالد المصلح على شاب وقع في العادة السرية
ردَّ الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم العادة السرية، موجهًا رسالة إلى كل من يقع فيها.
وقال الشيخ خالد المصلح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن توجيهه لمن يقع في هذه الفعلة هو توجيه الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” ، عندما قال في الحديث الشريف : ” من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء ” .
وأضاف الشيخ المصلح، أنه يجب على من يقع في هذا الأمر، أن يبتعد عن الأسباب المهيجة لمثل هذه الفعلة.
تركي[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يعافينا يارب