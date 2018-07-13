بالفيديو.. المعلمي: النظام الإيراني لا يختلف عن العصابات المسلحة
قال عبد الله المعلمي سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، إن النظام الإيراني يمارس دورًا إرهابيًا لايختلف عن دور العصابات المسلحة.
وأضاف في لقاء لقناة ” الإخبارية ” ، أن التجاوزات الإيرانية لن يتم قبولها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع : ” المملكة تحتج لدى الأمم المتحدة ضد تجاوزات الزوارق الإيرانية، وتحذر المجتمع الدولي من الصمت على تلك الممارسات “.
يجدرالإشارة إلى أن المملكة تقدمت بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية بالمياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي.
فهد[ عدد التعليقات: 1411 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معك تماما
هاذولا عصابات مسلحة
فيصل[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله ينتقم من النظام الايراني المستبد الارهابي
غندورة[ عدد التعليقات: 10768 ] نشر منذ 56 دقيقة
لحووول الدنيا راحت كلبوها (عصابات)”!
مـابقى إلا أنا قاعدة أفكر أكون لي عصابة🤔
ساتو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
من هالناحيه لاتخافي
ستظلي طول عمرك وحيده