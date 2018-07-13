بالفيديو.. المعلمي: النظام الإيراني لا يختلف عن العصابات المسلحة

نايف السالم(صدى):

قال عبد الله المعلمي سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، إن النظام الإيراني يمارس دورًا إرهابيًا لايختلف عن دور العصابات المسلحة.

وأضاف في لقاء لقناة ” الإخبارية ” ، أن التجاوزات الإيرانية لن يتم قبولها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع : ” المملكة تحتج لدى الأمم المتحدة ضد تجاوزات الزوارق الإيرانية، وتحذر المجتمع الدولي من الصمت على تلك الممارسات “.

يجدرالإشارة إلى أن المملكة تقدمت بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية بالمياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي.