بالفيديو.. خبيرة تجميل توضح كيفية عناية العروس ببشرتها قبل الزفاف
أوضحت خبيرة التجميل ايمي العربي ، خلال لقاء تليفزيوني بقناة الحدث اليوم ، كيفية عناية العروس ببشرتها قبل الزفاف .
وقالت ايمي ، على العروسة أن تقوم أولا باسكرب لبشرتها ، ثم تقوم بسنفرة لدى مختص جلدية أو بيوتي سينتر ، لإذالة الجلد الميت ، بماسكات الذهب والكولاجين .
وتابعت ايمي ، البشرة الدهنية تحتاج لعناية فائقة دون أنواع البشرات الأخرى ، فيجب أن نضع للعروس ذات البشرة الدهنية برايمر قبل وضع المكياج ، لغلق المسام والاهتمام بالبشرة .
وأكدت ايمي ، أن البرايمر له أكثر من نوع لتتماشى مع جميع أنواع البشرة .
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