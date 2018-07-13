بالفيديو.. خبيرة تجميل توضح كيفية عناية العروس ببشرتها قبل الزفاف

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت خبيرة التجميل ايمي العربي ، خلال لقاء تليفزيوني بقناة الحدث اليوم ، كيفية عناية العروس ببشرتها قبل الزفاف .

وقالت ايمي ، على العروسة أن تقوم أولا باسكرب لبشرتها ، ثم تقوم بسنفرة لدى مختص جلدية أو بيوتي سينتر ، لإذالة الجلد الميت ، بماسكات الذهب والكولاجين .

وتابعت ايمي ، البشرة الدهنية تحتاج لعناية فائقة دون أنواع البشرات الأخرى ، فيجب أن نضع للعروس ذات البشرة الدهنية برايمر قبل وضع المكياج ، لغلق المسام والاهتمام بالبشرة .

وأكدت ايمي ، أن البرايمر له أكثر من نوع لتتماشى مع جميع أنواع البشرة .