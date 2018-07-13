طلب إلغاء عقد إدارة أملاك ورثة.. والقاضي يأمر بفسخ العقد

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة العدل عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، حكمًا قضائيًا، تحت عنوان ” طلب إلغاء عقد إدارة أملاك ورثة ” ، وذلك في إطار سعيها لنشر الثقافة العدلية.

وجاء في الحكم:

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبًا الحكم بإبطال عقد أبرمه أخوه مع المدعى عليه لإدارة أملاك الورثة، وذلك لأن الورثة لم يوكلوا أخا المدعي في إبرام ذلك العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالاتفاق وقرر أن أخا المدعي لم يطلب إبطال العقد، ولأن العقد المبرم بين الطرفين عقد جعالة وهو من العقود الجائزة التي تفسخ من طرف واحد ولأن الوكالة التي أبرم للعقد بموجبها لا تخول أخ المدعي إبرام العقود ولأن ذلك بعد تصرفًا فضوليًا ولم يجزه باقي الورثة.

لذا فقد فسخ القاضي العقد المبرم بين الطرفين فاعترض المدعى عليه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.