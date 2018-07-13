ضبط عمالة وافدة تتدير موقع لصناعة المسكر بجدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة محافظة جدة، مساء اليوم، عدد من الوافدون الأفارقة؛ إثر إدارتهم لموقع لصناعة المسكر .

وجاء ذلك خلال إثر حملة دهم مركزة قامت بها شرطة جدة؛ لتمشيط المزارع المحيطة بطريق هدى الشام في المناطق المتاخمة لحي بريمان شمال شرق المحافظة.

وفي التفاصيل ورد إلى الجهات الأمنية معلومات عن وجود عمالة تقوم بممارسة الأنشطة الإجرامية من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتمت مداهمتهم والقبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة.