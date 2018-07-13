مدعيين مرافقهم لأمراء الخليج.. مهاجرون عرب يحتالون لدخول كندا

أوتاوا(صدى):

أعلنت مؤسسات الهجرة في كندا، أن هناك حيل عديدة يقوم بها أشخاص من دول مختلفة، حتى يتمكنوا من الحصول على تأشيرة سفر وإقامة بها.

وأوضحت تلك المؤسسات، أن هذه الحيل تتضمن زواجات صورية، أو ادعاء أنهم صحفيون، أو الادعاء بمرافقة أمراء خليجيين، بينما تكون مهن هؤلاء المهاجرين هي خادم أو طاهِ أو سائق أو نادل.

يذكر أن استطلاعات الرأي، كشفت أن نحو 45 ‏مليون ‏شخص حول العالم يرغبون في الانتقال إلى كندا، بينما يلجأ العرب منهم إلى الادعاء بأن الغرض من السفر هو مرافقة أمير أو أميرة من ‏الخليج ‏العربي للعمل لديه.

و يلجأ بعض الطلاب إلى الزواج الصوري، و يدفع آخرون أموالاً لشراء وظيفة وهمية، كما يحصل بعض الأفارقة على وثائق زواج مشكوك فيها من دول أخرى.‏