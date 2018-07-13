تشيع جثمان شهيد ” الباحة ” قبل رؤيته لمولده الأول
ودع أهالي مركز يبس بمنطقة الباحة، الشهيد ” ماشي بن علي محمد الغامدي ” ، الذي استشهد في ميدان العز والشرف، بعد أداء الصلاة عليه في جامع الملك ” عبدالله بيبس ” عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وتم دفنه في مقبرة الإسكان، بعد نقل جثمانه بالطائرة إلى مطار الباحة.
شهد زملاؤه في العمل أن روحه قد فاضت إلى بارئها وهو ينطق بالشهادة ورافع سبابته.
وتقدم المصلين والمعزين، وكيل محافظة غامد الزناد سعيد بن حوفان السهيمي، الذي نقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، وشيخ قبائل غامد الزناد عثمان بن علي الزندي، ورئيس مركز يبس عبدالله بن مبارك الزهراني، ورئيس شرطة يبس الرقيب إبراهيم بن شبنان الغامدي، والشيخ محمد بن حافظ مساعد المدير العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، وجميع معرفي وأعيان وأهالي قبائل مركز يبس وغامد الزناد، وعدد من زملاء الشهيد في الحد الجنوبي.
وقال والد الشهيد ” علي بن محمد آل داحشه الغامدي ” ، إنه فخور باستشهاد ابنه ماشي وهو يذود عن حدود بلاد الحرمين الشريفين، حماها الله وحفظ قادتها ورجال أمنها، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل ابنه شهيدًا، وأن يرزقهم شفاعته، مؤكدًا أن هذا وسام فخر يعتز به هو وعائلته وقبيلته.
وكان الشهيد ” ماشي الغامدي ” قد تزوج في شهر صفر الماضي؛ أي قبل ثمانية أشهر، تاركًا زوجته بعد حملها مولودًا كان ينتظر قدومه ورؤيته ولكن اختاره الله شهيدًا.
فهد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
فيصل[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يصبرهم ويغفرله يارب
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 2 ساعتين
جمعه الله بمولوده وزوجته في الجنة ان شاء الله..
غفر الله له وتقبله من الشهداء..
لايزال الحد الجنوبي يشهد معارك طاحنة ..وفيها يتجلى شجاعة جنودنا البواسل . المشكلة في الحد الجنوبي هو ان طبيعة الارض من صالح العدو جبال شاهقة . تعلو الاراضي السعودية .