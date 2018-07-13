ماذا حقق البرنامج الرمضاني الترفيهي ” جوائز السعودية ” ؟

حامد العمري(صدى):

أسدل الستار على برنامج ” جوائز السعودية ” بنجاح باهر خلال الموسم الرمضاني، وبدأ ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدره للترند اليومي على مدار 35 يوماً طوال شهر رمضان وعيد الفطر.

حيث سجل أرقاماً قياسية في حجم المتابعة على منصة تويتر الاجتماعية بأكثر من 230 ألف متابع للحساب الرسمي للبرنامج، وأكثر من 50 مليون مشاهدة لهاشتاقات البرنامج.

ولم يكتفي بذلك النجاح بل كان أكبر برنامج عربي قدم جوائز على المتسابقين بأكثر من 7 ملايين و300 ألف ريال، توزعت بين المشاركين في البرنامج ومسابقة الهاشتاق اليومين والأطفال الأسبوعية بمبلغ تجاوز المليوني ريال.

وتمكن 30 متسابق من خطف 30 سيارة خلال حلقات البرنامج الـ35 بقيمة تجاوزت الـ3 ملايين ريال، فيما وصل قيمة أثاث غرف النوم وصالة المعيشة وتذاكر السفر والساعات المرصعة بالألماس النصف مليون ريال قدمت للمتسابقين المشاركين في الموسم الأول للبرنامج، وبلغت قيمة فيلا سكنية بحي الواحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قدمت لفائز واحد في نهاية البرنامج مليون و800 ألف ريال.

وأرجع مقدم البرنامج الفنان عبدالمجيد الرهيدي نجاح البرنامج إلى دعم رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيوني داود الشريان.

وقال: ” راهن رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون داود الشريان على نجاح البرنامج منذ الحلقة الأولى، وهذا ما وصلنا له بعد انتهاء الموسم الأول بتفاعل كبير على مستوى المشاركين في البرنامج، والإقبال الكبير في منصات مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وأضاف: ” أمر جميل أن يحقق برنامج يُعرض على قناة حكومية هذا النجاح، متفوقاً على برامج تُعرض على قنوات خاصة منافسة، لها اسمها وخبرتها في السوق السعودي، وهو أمر تُشكر عليه الهيئة ممثلةً برئيسها داود الشريان، وسط دعم ومتابعة وإهتمام من وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ” .