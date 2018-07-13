بالفيديو.. فتاة عربية تعيش تجربة أسرع سيارة كهربائية

أبوظبي(صدى):

أختبرت فتاة عربية تٌدعى ” لايا 27 عاماً ” مقيمة بالامارات منذ 4 سنوات ، تجربة استقلال أسرع سيارة كهربائية في دٌبي .

وقالت لايا في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أنا كتير بحب السيارات وخاصةً السيارات السريعة ، وسمعت كتير عن السيارات الكهربائية لكن ما أعتقد أنها سريعة جدا ” .. فأجابها المدرب أنها بتجربة هذه السيارة ستغير فكرتها عن السيارات الكهربائية وسرعتها .

وقال المدرب أن هذه السيارة تسلا 100 % كهربائية ، 780 حصان بها محركان أحدها للعجلات الأمامية والآخر للخلفية .