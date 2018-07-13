التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الجمعة، على توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من ” الدمام ، والجبيل، وجازان ” .

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءًا من أمس الخميس، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول عمليات الإنتاج (الدمام)، مخطط صيانة (جازان)، فني ثالث- ضمان ومراقبة الجودة (الدمام)، مهندس عمليات- البولي بروبلين (الجبيل)، محاسب أول- حسابات المقبوضات (الدمام)، فني أول- محلل ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل)، مشرف مراقب الصيانة المركزية (جازان).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا..