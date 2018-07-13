بالفيديو.. ميلانيا ترامب تنافس زوج تيريزا ماي في البولينيغ العشبي

لندن(صدى):

جذبت ميلانيا ترامب كالعادة الأنظار لها خلال زيارتها لبريطانيا مع زوجها؛ بتألقها وأناقتها التي ليس لها مثيل.

وقضيت ميلانيا ترامب اليوم الجمعة مع زوج تيريزا ماي بينما اجتمع ترامب مع رئيسة وزراء بريطانيا.

ووثق فيديو دخول ميلانيا في منافسة مع زوج ” ماي ” على لعب البولينغ العشبي، وأظهر الفيديو بساطة وعفوية ميلانيا الساحرة.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور بريطانيا بمرافقة زوجته للمرة الأولى.

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