بالفيديو.. خبير علاقات زوجية ينتصر للسيدات : الزوجة غير ملزمة بمهام المنزل
أكد خبير علاقات زوجية ، خلال برنامج ” كلام هوانم ” بقناة الحدث ، أن الشرع ألزم الزوج أن يأتي لزوجته بخادمة كما كان في منزل ابيها .. لكن ما فُطر عليه المجتمع الشرقي أن الست هي العصا السحرية لكل بيت .
وتابع ، إذا كان هناك من يساعدها كان لها ، وإذا قامت بكل بشئ فهذا تفضل منها ، وعلى الزوج أن يكون ممتن لما تقدمه هذه المرأة في المنزل .
وأضاف ، أن الزوجة تستيقظ من النوم بكامل طاقتها وتذهب إلى الشغل بكل معاناته ، وتعود الساعة 4 تعاني من مشاكله بالاضافة للمشاكل المادية ومشاكل المنزل ، فبعد 5 سنوات ستمرض بالضغط والسكر لأنها أتت على نفسها وصحتها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياريت والله
الله يسمع منك
نبي شغالات أوروبيات وفرنسيات وروسيات
ناس نظيفة
وتاكل وأنت متطمن🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 41 دقيقة
حتى لو من بلجيكا
أوبلدان عربية مثل مصر وياحبذا لو من لبنان
علشان الفتوش🥗😋
مساكين الحريم والله يتعبن
دوام وشغل في البيت وخارج البيت
الله يعينهن
لازم نفكر ونبدأ بأستقدام عاملات جميلات نظيفات
الى متى وأم العيال تكرف
راحة أم العيال أهم شي باالدنيا🤗
أبو مها[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 34 دقيقة
القرني ممنوع منعا باتا عمل الأوروبيات كخادمات معقول ماتعرف هاذي المعلومة..لو جت فرنسية تشتغل عندك يسقط عنها الجنسية
خراب هي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 31 دقيقة
والله بعض الحريم ودك تخليها تداوم 12ساعة بدون ويكند ولاتجلس تبربر فوق راسك ابي وابي وبروح للسوق وبروح لاهلي وبروح لبنت خالت جدة امي ولاسلم راتبك ولاسلمت من المشاوير وجابتلك المرض ..