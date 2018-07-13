بالفيديو.. خبير علاقات زوجية ينتصر للسيدات : الزوجة غير ملزمة بمهام المنزل

أماني الغامدي(صدى):

أكد خبير علاقات زوجية ، خلال برنامج ” كلام هوانم ” بقناة الحدث ، أن الشرع ألزم الزوج أن يأتي لزوجته بخادمة كما كان في منزل ابيها .. لكن ما فُطر عليه المجتمع الشرقي أن الست هي العصا السحرية لكل بيت .

وتابع ، إذا كان هناك من يساعدها كان لها ، وإذا قامت بكل بشئ فهذا تفضل منها ، وعلى الزوج أن يكون ممتن لما تقدمه هذه المرأة في المنزل .

وأضاف ، أن الزوجة تستيقظ من النوم بكامل طاقتها وتذهب إلى الشغل بكل معاناته ، وتعود الساعة 4 تعاني من مشاكله بالاضافة للمشاكل المادية ومشاكل المنزل ، فبعد 5 سنوات ستمرض بالضغط والسكر لأنها أتت على نفسها وصحتها .