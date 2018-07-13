الاثنين… ” عمل المرأة ورؤية 2030 ” في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

سعيد العجل(صدى):

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة محاضرة بعنوان ” عمل المرأة ورؤية المملكة 2030″ وذلك مساء يوم الاثنين المقبل 3/11/1439 هـ الموافق 16/7/2018 م في فرع المكتبة بطريق خريص في مدينة الرياض.

وتتناول الدكتورة أمل شقير التي ستتولى تقديم المحاضرة عمل المرأة والتنمية المستدامة ضمن أبعاد رؤية المملكة وتطلعاتها، كما تناقش مفهوم التوازن بين الأدوار التي تحيط بالمرأة وتعبر عنها.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن باقة من الفعاليات التي أعدت المكتبة ونظمت لتقديمها تحت مسمى “الصالون الثقافي” المخصص للسيدات شهريا، والذي يعد فضاء مفتوحا للقاء والنقاش وتقديم الأنشطة الثقافية التي تتنوع بين محاضرات عامة ولقاءات مفتوحة وحلقات نقاش، تستضيف من خلالها ذوي الاختصاص لتقديم ما لديهم.