” الاتصالات ” تعلن عن 15 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من أمس الخميس ومستمر حتى 21 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي الموارد البشرية (للنساء)، مدير قسم تسليم المشاريع وجودة تكنولوجيا المعلومات، مشرف تحليل الأعمال، أخصائي تحليل الأعمال، أخصائي إدارة الإستراتيجية، محلل أول الأعمال، خبير المشتريات، أخصائي تحليل الأعمال، أخصائي الخزينة، محلل أول المسؤولية الاجتماعية (للنساء)، مهندس تخطيط شبكات، مدير ضمان إيرادات المستهلك، مدير الائتمان، (عدد وظيفتين) محلل أول تخطيط مالي.

ولفتت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..