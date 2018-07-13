المملكة تدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب باكستان ، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية باكستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
فيصل[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من الارهاب في كل حين
نوير[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله