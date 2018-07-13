العمل تعلق على واقعة إجراء وافد لمقابلات مع مواطنات بالجوف
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن محاسبتها للمخالفين بالمنشأة في واقعة الوافد الذي أجرى مقابلات مع مواطنات بالجوف.
ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة جاء فيها ” رصدت فرق التفتيش قيام منشأة مختصة بالعطور بتكليف وافد بمهنة مسوق لإجراء المقابلات، وهي وظيفة تتعلق بالموارد البشرية، ومقصورة على السعوديين وتم ضبط المخالفة ومحاسبة المنشأة، وتؤكد الوزارة منعها لذلك ومحاسبة المخالف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس كذا🤔
طيب شكرآ😐
فيصل[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 2 ساعتين
العقاب مهم حتى ما تتكرر ها الحوداث مرة تانية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 52 دقيقة
ضبط مخالفة📄وشوية توبيخ
لأجنبي كاسر نظام من أنظمة الدولة وبكل وقاحه
وتقولي عقاب🤔
فيصل[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 38 دقيقة
العقاب على قدر الخطأ
نوير[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 24 دقيقة
مفروض يترحل على بلده
فهد[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 23 دقيقة
صارت الدنيا مفتوحة اكثر من اللازم
والمخالفات في ازدياد
نهى[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 21 دقيقة
المهم ما تتكرر الواقعة مرة تانية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا مو بس تجاوز هذا عدم احترام للعادات والتفاليد
تركي[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يسترها من اللي جاي واللي صرنا نشوفه