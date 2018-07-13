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العمل تعلق على واقعة إجراء وافد لمقابلات مع مواطنات بالجوف

العمل تعلق على واقعة إجراء وافد لمقابلات مع مواطنات بالجوف
علي العنزي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن محاسبتها للمخالفين بالمنشأة في واقعة الوافد الذي أجرى مقابلات مع مواطنات بالجوف.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة جاء فيها ” رصدت فرق التفتيش قيام منشأة مختصة بالعطور بتكليف وافد بمهنة مسوق لإجراء المقابلات، وهي وظيفة تتعلق بالموارد البشرية، ومقصورة على السعوديين وتم ضبط المخالفة ومحاسبة المنشأة، وتؤكد الوزارة منعها لذلك ومحاسبة المخالف.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 2 ساعتين

العقاب مهم حتى ما تتكرر ها الحوداث مرة تانية

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 38 دقيقة

العقاب على قدر الخطأ

[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 24 دقيقة

مفروض يترحل على بلده

[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 23 دقيقة

صارت الدنيا مفتوحة اكثر من اللازم
والمخالفات في ازدياد

[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 21 دقيقة

المهم ما تتكرر الواقعة مرة تانية

[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 18 دقيقة

هذا مو بس تجاوز هذا عدم احترام للعادات والتفاليد

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يسترها من اللي جاي واللي صرنا نشوفه

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