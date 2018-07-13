العمل تعلق على واقعة إجراء وافد لمقابلات مع مواطنات بالجوف

علي العنزي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن محاسبتها للمخالفين بالمنشأة في واقعة الوافد الذي أجرى مقابلات مع مواطنات بالجوف.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة جاء فيها ” رصدت فرق التفتيش قيام منشأة مختصة بالعطور بتكليف وافد بمهنة مسوق لإجراء المقابلات، وهي وظيفة تتعلق بالموارد البشرية، ومقصورة على السعوديين وتم ضبط المخالفة ومحاسبة المنشأة، وتؤكد الوزارة منعها لذلك ومحاسبة المخالف.