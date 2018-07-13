بالفيديو.. ” كايلي جينر ” أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا مستقبلا

واشنطن(صدى):

أعلنت مجلة فوربس، أن نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر في طريقها لأن تصبح أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة بفضل ازدهار شركة مستحضرات التجميل التي أنشأتها قبل عامين.

وكانت دشنت جينر التي تبلغ من العمر 20 عاما شركة كايلي لمستحضرات التجميل عام 2016 مع مجموعات تجميل الشفاه التي تبلغ قيمتها 29 دولارا، وباعت منذ ذلك الحين مستحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 مليون دولار، وفي نوفمبر 2016 بلغت مبيعات شركتها، التي تمتلكها بنسبة 100 %، في يوم واحد فقط تقريبا 19 مليون دولار .

وأضافت المجلة ، أنه بالإضافة إلى الملايين من البرامج التليفزيونية والإعلانات وأرباح شركتها بعد الضرائب فإن مكاسب جينر تصل إلى 900 مليون دولار .

وتابعت ، خلال عام آخر من ذلك الرواج ستصبح جينر، الأخت غير شقيقة لكل من كيم وكلوي وكورتيني كارداشيان، أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق .

