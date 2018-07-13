وحشية زوجين تدفعهما لحبس طفلين توأم داخل صندوق خشبي يوميا

برازيليا(صدى):

عثرت الشرطة البرازيلية، على طفلين توأم يبلغان من العمر 3 سنوات، مسجونين داخل صندوق خشبي صغير في منزلهما.

ووردت معلومات إلى الشرطة في ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، من شخص مجهول حول قيام الوالدين بحبس التوأم في صندوق خشبي صغير في منزلهما أثناء خروجهما للعمل.

واقتحمت الشرطة المنزل، لتجد الطفلين داخل الصندوق المقسم إلى قسمين ليمنع التوأم من لمس بعضهما، ومن ثم قادتهم إلى أحد المراكز الخاصة، بعدما اعتقلت الوالدين.

من جانبهما، أوضح الزوجان أنهما اضطرا إلى حبس الأطفال من أجل الذهاب إلى العمل، حيث إنهما لا يتمكنا من أداء مصاريف المربية.