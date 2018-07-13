تعليم الدوادمي يدعو المرشحين للوظائف التعليمية لإجراء المقابلات الشخصية الأحد القادم

الرياض(صدى):

دعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، المرشحين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1439هـ/ 1440هـ، إلى مراجعتها ابتداءً من بعد غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر مبنى إدارة التعليم بالمحافظة.

كما دعت الإدارة المرشحين للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد وإحضار المرشحين الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.