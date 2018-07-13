تعطل مركبتين بمنطقتين مختلفتين في مكة والجهات الأمنية تباشر
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ورود بلاغين أحدهم لمواطن تعطلت مركبته بطريق الساحل بسبب عطب بالإطار، والأخر عن تعطل مركبة شخص برفقته عائلته بمحافظة تربة طريق حضن، وذلك نتيجة عطل بالبطارية.
وأكد ” المركز” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أنه تم إحالة البلاغات للجهات المختصة لتقديم المساعدة لهم على الفور.
نوير[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر وتعدي على خير
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب التشييك والصيانة الدورية على المركبة قبل وقت السفر وأوقات الإجازات،،
والله خير حافظ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
في حياتي ماأتصلت على أحد وقلت له أنا متعطل
لأني ماأمشي الا وأنا متأكد
من كل شي في سيارتي
الأسبير ومعداتي وماطور هواء صغير ومثلث
وسفاتي تنبيه
والترمس مليان مياه باردة وعصيرات ومعلبات الأكل
يعني من والى🤗