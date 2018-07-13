تعطل مركبتين بمنطقتين مختلفتين في مكة والجهات الأمنية تباشر

علي القحطاني (صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ورود بلاغين أحدهم لمواطن تعطلت مركبته بطريق الساحل بسبب عطب بالإطار، والأخر عن تعطل مركبة شخص برفقته عائلته بمحافظة تربة طريق حضن، وذلك نتيجة عطل بالبطارية.

وأكد ” المركز” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أنه تم إحالة البلاغات للجهات المختصة لتقديم المساعدة لهم على الفور.