زوج تيريزا ماي يقوم بدور السيدة الأولى مع ميلانيا

لندن(صدى):

استجابت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، لدعوة مخصصة للأزواج والزوجات من فيليب ماي زوج رئيس الحكومة البريطانية، لحضور فعالية صباح اليوم بلندن.

وتقمَّص زوج رئيسة الحكومة البريطانية، دور شبيه لما تقوم به السيدات الأول في العالم خلال الزيارات الرسمية، وتوجَّه الثنائي إلى مستشفى رويال تشلسي في لندن، الذي يقدم الرعاية لقدامى المحاربين منذ القرن السابع عشر.

وشاركت ميلانيا ترامب في لعبة كرات البولز، حيث تجمع نحو 12 تلميذًا من مدرسة محلية قرب ميلانيا وفيليب، ملوحين بأعلام بريطانية وأمريكية.

كما شاركت السيدة الأولى في تحضير قصاصات ورقية مع الأطفال على شكل زهرة الخشخاش، في ذكرى الجنود الذين قضوا في الحرب العالمية الأولى.

يذكر أن الاثنان التقيا في الوقت الذي كان يجري فيه ” ترامب ” محادثات على غداء عمل مع ماي في مقرها الصيفي في تشيكرز، بعد انتقاده الشديد لخطتها المتعلقة ببريكست.