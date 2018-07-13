بالصور.. روسي يمزق جثة صديقته ويلقى أعضائها في المرحاض

ترجمة – هند غنيم(صدى):

مزق أحد المصرفيين الروسيين، جسد صديقته في حوض الاستحمام، وأخرج أعضائها الداخلية وألقاها في المرحاض، بعد أن قام بخنقها على إثر مشاجرة دارت بينهما.

استمعت المحكمة الروسية، كيف استخدم ” سيرجي كوفالاتشوك ” 28 عامًا ويعمل مصرفي ، سكين مطبخ لتقطيع جثة صديقته ” فيرا نورباييفا ” 23 عام، والتي وضعت أذرعها ورأسها المقطوع في أربعة أكياس بن سوداء، وألقيت في بركة نائية قرب موسكو.

وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، أنه لم يتم العثور على أي بقايا من جثمان الضحية، فيما تمت إدانة مصرفي بالقتل بعد اعترافه بارتكاب الجريمة البشعة.

وأصدرت ” المحكمة ” ، قرارًا بالسجن 9 سنوات على المسؤول التنفيذي في بنك موسكو، لقتله وتقطيع أوصال صديقته.

وقد وصفت ” المحكمة ” ، الحكم الصادر بأنه ” متساهل ” نتيجة لاعتراف الجاني وتعاونه مع الشرطة، فيما أظهر شريط فيديو لتحقيقات جريمة القتل ” كوفالاتشوك ” وهو يجيب المحققين كيف أنه قام بتقطيع جثة صديقته.

وفي هذا الإطار أفادت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن ” نورباييفا ” قد اختطفت في الدعارة القسرية من قبل عصابة المافيا الدولية.

وقال مصدر أمني، إن امرأة من المنطقة البوذية الروسية بورياتيا قابلت كوفالشوك على الإنترنت، وقضت السنة الجديدة معه، ولكنهم واجهوا خلافًا، جاء على إثره خنق الضحية في شقته بموسكو.

وأوضحت المحكمة أن ” سيرجي ” أمسك ” فيرا ” من عنقها راقد على الأريكة فوق الضحية وخنقها بكلتا يديه ، وبعد القتل ذهب إلى السوبر ماركت في مكان قريب وإشترى السجائر ثم وضع الجسد في الحمام ثم أدار دش الماء البارد على الجثة .

ووفقًا لتقارير ” المحققين الجنائيين ” المقدمة إلى المحكمة، أن الجاني قد ذهب للنوم وعندما استيقظ ” قرر تقسيم الجثة للتخلص منها، فبدأ باستخدام الأسلحة الحادة و قطعها إلى ثلاث قطع ، والساقين إلى قسمين، وقطع الأوتار وقطع مفصل الورك، ثم حاول قطع العمود الفقري لها، لكنه لم يستطع. ”

واستطردت التقاريرالجنائية، أنه قام بفتح بطن الضحية وأخذ الأمعاء والأعضاء الداخلية وألقى بها في المرحاض، ثم قطع رأسها بسكين وألقى بثيابها في صندوق بالقرب من مبنى سكني، ثم وضع رفات أخرى في أربع حقائب بلاستيكية، واستأجر سيارة لإلقائها في بركة في ضاحية خيمكي بموسكو.