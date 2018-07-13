بالصور.. جلد مثليين لممارستهما الشذوذ بإندونيسيا علنًا

جاكرتا(صدى):

شهد اليوم الجمعة تنفيذ عقوبة الجلد على رجلين مثليين مارسوا الشذوذ في إقليم أتشيه ، بالإضافة لجلد إمرأة تم ضبطها تبيع الخمر.

وقالت ” ديلي ميل ” البريطانية إنه تم جلد الزوجان أكثر من 80 مرة، أمام الجمهور الغاضب الذي بلغ 1000 شخص، وهم ثاني زوجين مثليين يتم جلدهم علانية هذا العام في آتشيه .

كما تم جلد امرأة شابة تتسوق لبيع الخمر ، حيث تم قيادتها إلى منصة وهي ترتدي ملابس بيضاء ، وأمطر الجلاد ظهرها بالجلد.

وشمل الحشد الذي شهد عقوبة الجلد على سائحين من ماليزيا المجاورة حيث تعالت أصواتهم تفاعلًا مع العقوبة .

وقال البخاري – وهو صياد جاء ليشاهد الجلد مع زوجته : ” لا أعتقد أنهم جادون بشأن الجلد .. يبدو أنهم يلعبون فقط ” ، لافتًا إلى أن ضابط الشريعة كان يجب أن يجلدهم بأقصى ما يستطيع.