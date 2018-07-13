بالفيديو..” القرني ” معتذرًا: قصة عمر والملائكة أوردتها متعجبًا
أعاد الداعية الإسلامي الدكتور ” عائض القرني “، تغريد أحد مقاطع الفيديو، اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، إعتذر فيه عن قصة أوردها في إحدى محاضراته عن الصحابي ” عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه، عندما دفن وجاءه الملكان ليسألانه، بادرهما بالسؤال عن أسئلة القبر الأولى «من ربكما، ما دينكما، من نبيكما».
وقال ” القرني ” بمقطع الفيديو ” لم أؤمن بهذه الخرافة ولم أصدقها، أوردتها إيراد التعجب، من أخبر الناس بهذا وهل أتانا وحي أن عمر يقول هذا؟، مشيراً إلى أن بعض الناس يظن أنه يؤمن بها.
وتراجع ” القرني “، عن الواقعة مبررًا نقله القصة عن خطيب مشهور متوفى، لافتًا إلى أنه أورتها إيراد المتعجب.
وأكمل ” القرني “، أنه وكما قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا الرسول، أنا أعتذر وأتمنى أن يوزع هذا، أنا متخصص في الحديث، ولا أؤمن بالخرافات ولا بالحديث الموضوع.
وفى هذا الإطار تفاعل عدد من المغردين مع إعتذار القرني الذي وصفه عدد منهم بـ ” الشجاعة ” ، فيما ذهب أخرون إلى مطالبة القرني بالاعتذار عن بقية الروايات التي ذكرها في محاضرات عدة.
د.عائض القرني @Dr_alqarnee يعتذر ويوضح موقفه من قصة قديمة ذكرها، وبما أنني قد أكون من الذين تداولوا القصة فله الحق إني أنشر تعليقه هذا، مع التأكيد اني كنت ولازلت أحترم د.عائض، ولكن زاد احترامي له بعد هذا الاعتذار اللطيف. pic.twitter.com/8gHLeP8EnQ
— نايفكو NAIF (@naifco) ١٣ يوليو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 3 ساعات
الاعتذار شجاعة وما يوجد احد ما بيخطئ
نوير[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتذارك هام حتى اذا فهمك احد بالخطأ يجد التوضيح
ابو وليد[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 3 ساعات
والله نصاب وهي ليست الاولى ولا المئه هذا ليس بشيخ عندما يقول ان ابو سفيان وابنه يزيد لصوص ثم يعتذر يسطو على مؤلفات الآخرين ويعتذر يمدح على صالح ويشتمه ثم يقول احرق الله وجهه بالنار يأتي باحاديث وقصص باطله يزين فيها نفسه ويضحك بها على البسطاء مقدسي المستطوعين — وكثير للاسف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30830 ] نشر منذ 3 ساعات
بصراحة يبوعبدالله
كان صاروووووووخ شديدالأنفجار
بتقعد الناس تلقط في شظاياه ليوم الدين
الله يسعدك قل آمين
هي أكيد رواية تعجب
لكن كان لازم تبين للناس الشي ذا🤗
غندورة[ عدد التعليقات: 10763 ] نشر منذ 1 ساعة
ع كذا ي”الدكتور يبغي لك تراجع جميع كتبك ومحاضراتك🤔
:
إن كان سبق وأستشهدت بشئ من كلامك وطلع خطأ ترى أنت اللي تتحمل الذنب.. شفني علمتك😊
خراب هي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا الشيخ جميل وعنده علم .. بس الله يهديه تهج فيه احيانا .. والمهتم بالحديث يجب ان ياخذه من مصادره ويتاكد منه وكتب صحيح البخاري و زاد المعاد والاحاديث الصحيحة اصبحت في متناول الجميع .. واذا كنت مهتم في مسألة ارجع لها حتى لو سمعتها من شيخ ثقة .. الخطأوارد لدى الجميع و جل من لايخطئ
فيصل[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 12 دقيقة
الاعتذار مو كافي هي مو اول مرة
تركى[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 4 دقائق
اعتذارك بداية تصحيح المسار نتمنى عدم الخطأ