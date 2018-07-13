بالفيديو..” القرني ” معتذرًا: قصة عمر والملائكة أوردتها متعجبًا

عادل الحربي(صدى):

أعاد الداعية الإسلامي الدكتور ” عائض القرني “، تغريد أحد مقاطع الفيديو، اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، إعتذر فيه عن قصة أوردها في إحدى محاضراته عن الصحابي ” عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه، عندما دفن وجاءه الملكان ليسألانه، بادرهما بالسؤال عن أسئلة القبر الأولى «من ربكما، ما دينكما، من نبيكما».

وقال ” القرني ” بمقطع الفيديو ” لم أؤمن بهذه الخرافة ولم أصدقها، أوردتها إيراد التعجب، من أخبر الناس بهذا وهل أتانا وحي أن عمر يقول هذا؟، مشيراً إلى أن بعض الناس يظن أنه يؤمن بها.

وتراجع ” القرني “، عن الواقعة مبررًا نقله القصة عن خطيب مشهور متوفى، لافتًا إلى أنه أورتها إيراد المتعجب.

وأكمل ” القرني “، أنه وكما قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا الرسول، أنا أعتذر وأتمنى أن يوزع هذا، أنا متخصص في الحديث، ولا أؤمن بالخرافات ولا بالحديث الموضوع.

وفى هذا الإطار تفاعل عدد من المغردين مع إعتذار القرني الذي وصفه عدد منهم بـ ” الشجاعة ” ، فيما ذهب أخرون إلى مطالبة القرني بالاعتذار عن بقية الروايات التي ذكرها في محاضرات عدة.