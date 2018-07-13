3 ذئاب يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر في دولة عربية

مليكة فؤاد(صدى):

تناوب ثلاثة أشخاص على اغتصاب فتاة قاصر، تبلغ 17 عامًا من العمر، حيث كانت تربط أحد المتهمين علاقة صداقة بالضحية التي تقطن في مراكش المغربية.

وتفصيلًا، استدرج أحد المتهمين الضحية إلى مدينة قلعة السراغنة، ومن ثم قدَّمها إلى أصحابه ” غنيمة ” ليعتدوا عليها بشكل وحشي بالتناوب، ما دفعها لتقديم شكوى في حقهم إلى الشرطة.

وأرفقت الضحية، الشكوى بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب، ومن ثم نجحت الشرطة في توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 عامًا.