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  3. 3 ذئاب يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر في دولة عربية

3 ذئاب يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر في دولة عربية

3 ذئاب يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر في دولة عربية
مليكة فؤاد(صدى):

تناوب ثلاثة أشخاص على اغتصاب فتاة قاصر، تبلغ 17 عامًا من العمر، حيث كانت تربط أحد المتهمين علاقة صداقة بالضحية التي تقطن في مراكش المغربية.

وتفصيلًا، استدرج أحد المتهمين الضحية إلى مدينة قلعة السراغنة، ومن ثم قدَّمها إلى أصحابه ” غنيمة ” ليعتدوا عليها بشكل وحشي بالتناوب، ما دفعها لتقديم شكوى في حقهم إلى الشرطة.

وأرفقت الضحية، الشكوى بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب، ومن ثم نجحت الشرطة في توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 عامًا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30809 ] نشر منذ 14 دقيقة

على العموم أتركونا من هذيلن كلهم
‏ما تلاحظون 🤔

‏أن الناس عيدت
‏و ناس تزوجت
‏و ناس سافرت و رجعت
‏و بدأ كأس العالم و قرب ينتهي
‏و ساقوا الحريم
‏ودخلت الأحساء فى التراث

‏و للحين شهر شوال ما خلص.😂☝🏻🚬

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق

إعدام وإذا مافي إعدام لعنة الله على قوانينكم

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