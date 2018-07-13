3 ذئاب يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر في دولة عربية
تناوب ثلاثة أشخاص على اغتصاب فتاة قاصر، تبلغ 17 عامًا من العمر، حيث كانت تربط أحد المتهمين علاقة صداقة بالضحية التي تقطن في مراكش المغربية.
وتفصيلًا، استدرج أحد المتهمين الضحية إلى مدينة قلعة السراغنة، ومن ثم قدَّمها إلى أصحابه ” غنيمة ” ليعتدوا عليها بشكل وحشي بالتناوب، ما دفعها لتقديم شكوى في حقهم إلى الشرطة.
وأرفقت الضحية، الشكوى بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب، ومن ثم نجحت الشرطة في توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 عامًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30809 ] نشر منذ 15 دقيقة
كيف أغتصاب وهي تربطها علاقةصداقة
بأحدهم
يمكن مادفعوا لها وزعلت🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30809 ] نشر منذ 14 دقيقة
على العموم أتركونا من هذيلن كلهم
ما تلاحظون 🤔
أن الناس عيدت
و ناس تزوجت
و ناس سافرت و رجعت
و بدأ كأس العالم و قرب ينتهي
و ساقوا الحريم
ودخلت الأحساء فى التراث
و للحين شهر شوال ما خلص.😂☝🏻🚬
محمود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
إعدام وإذا مافي إعدام لعنة الله على قوانينكم