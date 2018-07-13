جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جازان عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (رجال- نساء) .

وقالت إن لديها رغبة في إشغال تلك الوظائف، عن طريق المسابقة الوظيفية، للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات، وذلك وفقًا للشروط المعلنة في موقع الجامعة.

ولفتت إلى أنه لمن لديهم الرغبة عليهم دخول المسابقة التقدم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني:

http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx

وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/ 11/ 1439هـ، ولمدة خمسة أيام.