جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
كشفت جامعة جازان عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (رجال- نساء) .
وقالت إن لديها رغبة في إشغال تلك الوظائف، عن طريق المسابقة الوظيفية، للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات، وذلك وفقًا للشروط المعلنة في موقع الجامعة.
ولفتت إلى أنه لمن لديهم الرغبة عليهم دخول المسابقة التقدم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني:
http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx
وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/ 11/ 1439هـ، ولمدة خمسة أيام.
نوير[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 18 دقيقة
ان شاء الله تكون فرصة جيدة