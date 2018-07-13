تأهيل الرياض يعلن عن بدء التسجيل في برامج التدريب لـ 60 طالباً من المعاقين

الرياض(صدى):

أعلن مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن بدء القبول والتسجيل في برامج التدريب المهني وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 / 11 / 1439 هـ.

وأوضح مدير المركز خضر بن صالح الزهراني، أن الأقسام المهنية لديهم تتمثل في “قسم الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء والسنترال والتبريد والتكييف وتنسيق الحدائق وتجليد الكتب وصيانة الجوال بالإضافة إلى قسم الحاسب الآلي للمكفوفين” موضحاً أن شروط القبول تستلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل سن المعاق عن 15 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، ولا تقل نسبة الذكاء عن 50 درجة، على أن تثبت الفحوصات الطبية والنفسية والدراسات الاجتماعية والاختبارات المهنية صلاحيته للتأهيل المهني.

وأفاد الزهراني أن الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام تشمل 60 طالباً من المعاقين، مُبيناً أن مدة الدراسة والتدريب تمتد لعام دراسي واحد , وتهدف لتأهيل المعاقين لسوق العمل وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم المزيد من الفرص الوظيفية ليكونوا أعضاءً فاعلين ومنتجين في المجتمع.

مما يذكر أن المركز يرعى أكثر من 300 معاق ويقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، تحت إشراف كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمراقبين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.