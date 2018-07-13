هجوم شرس على فنانة تونسية بسبب ما فعلته بصور ابنتها

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة التونسية ساندي لسيل من الإنتقادات والهجوم من خلال حسابها الخاص على إنستغرام، بعد أن نشرت مجموعة من الصور من إحتفالها بعيد ميلاد ابنتها، وذلك بسبب قيامها بوضع ” ايموشن ” على وجه ابنتها في محاولة منها لإخفاء ملامحها.

وبدلًا من أن تحصل ساندي على تعليقات تهنئة وإعجاب، فوجئت بهجوم شديد عليها، بل واستقبل البعض تصرف ساندي بسخرية، مؤكدين أنه حتى افراد العائلة الملكية في إنجلترا لا يخفون ملامح أطفالهم، رغم أنهم اكثر عرضة للحسد.