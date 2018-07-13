70 قتيلا و120 مصابا في تفجير انتحاري بباكستان

وكالات (صدى):

أعلن وزير الصحة في إقليم بلوشستان الباكستاني، عن ارتفاع أعداد القتلى في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيًا إلى 70 قتيلًا فيما أصيب 120 شخصًا.

وذكر تقارير نقلها التلفزيون الباكستاني الرسمي، بأن أحد المرشحين الذي كان يتنافس على مقعد في البرلمان الإقليمي بين القتلى.