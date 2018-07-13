70 قتيلا و120 مصابا في تفجير انتحاري بباكستان
أعلن وزير الصحة في إقليم بلوشستان الباكستاني، عن ارتفاع أعداد القتلى في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيًا إلى 70 قتيلًا فيما أصيب 120 شخصًا.
وذكر تقارير نقلها التلفزيون الباكستاني الرسمي، بأن أحد المرشحين الذي كان يتنافس على مقعد في البرلمان الإقليمي بين القتلى.
فهد[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يلعن الارهاب في كل مكان
فيصل[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف يضحي بعمره هيك
والله الموضوع مرة صعب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم