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70 قتيلا و120 مصابا في تفجير انتحاري بباكستان

70 قتيلا و120 مصابا في تفجير انتحاري بباكستان
وكالات (صدى):

أعلن وزير الصحة في إقليم بلوشستان الباكستاني، عن ارتفاع أعداد القتلى في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيًا إلى 70 قتيلًا فيما أصيب 120 شخصًا.

وذكر تقارير نقلها التلفزيون الباكستاني الرسمي، بأن أحد المرشحين الذي كان يتنافس على مقعد في البرلمان الإقليمي بين القتلى.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
الله يلعن الارهاب في كل مكان

[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف يضحي بعمره هيك
والله الموضوع مرة صعب

[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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