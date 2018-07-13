جمعية ” عناية ” تستحدث وحدة جديدة لعلاج حالات النوبة العصبية

سعيد العجل (صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) عن افتتاح وحدة جديدة في مجمع عناية الطبي في السويدي لتشخيص مرض الأعصاب لحالات النوبات العصبية بكافة أشكالها وبأحدث الأجهزة المتوفرة حاليا (EEG& EMG)تحت إشراف مجموعه من الأطباء الاستشاريين المتطوعين السعوديين

في علاج مرض الأعصاب.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن افتتاح هذه الوحدة يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الطبية في المجمع بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية والجسدية والنفسية للمرضى، مشيراً إلى أن الجمعية في هذا الإطار افتتحت في شهر رمضان الماضي مجمعها الطبي الجديد في حي السويدي الذي يتماشى مع أحدث طراز لتقديم الخدمات الطبية بأسعار تنافسية تحقق ديمومة العمل الصحي الخيري وتجويده.

وأضاف المطيري أن المجمع يجد اهتماماً كبيراً من مجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم الذي كثيراً ما يهتم بضرورة مواكبته للتقنية والتطورات الحديثة؛ للنهوض به ليحقق تطلعات مستفيديه من الفئات المحتاجة والفقيرة ، والذي نرجو أن يكون هذا المجمع أُنموذجاً يحتذى به في العلاج الخيري على مستوى المنطقة ودول الخليج

ومن جانبه قال الأستاذ/ أحمد الدرويش: إن المجمع عبارة عن صرح طبي متكامل لخدمة المرضى الفقراء والمحتاجين؛ ويحتوى على عدة تخصصات طبية واستشارية هدفه العناية بالمريض وتقديم المشورة الصحية والعلاجية، مشيراً إلى أن المجمع يقدم خدماته لأكثر من 30.000 مستفيداً سنوياً.

وثمن الدرويش الجهود التي يبذلها الأطباء الاستشاريون في تقديم خدمات نوعية أسهمت في التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجمع؛ وأخرها استحداث وحدة تشخيص مرض الأعصاب لحالات النوبات العصبية، كما شكر الدرويش المحسنين والجهات الداعمة لهذا المشروع وغيره..، ودعاهم إلى الاستمرار في دعم التخصصات الأخرى مثل: عيادة القلب للكبار والصغار، وعيادة شبكية العيون، وعيادة الجلدية ، وعيادة العظام، وعيادة الأسنان ، وعيادة الغدد الصماء

وفي سياق آخر أبدى الدكتور متعب العتيبي استشاري الأعصاب سروره وسعادته بافتتاح الوحدة الجديدة في عيادة الأعصاب، وقال: إن هذه الوحدة ستعطي المجمع ميزة نسبية على المستوى الطبي مشيراً إلى أن تخطيط الدماغ من أحد أهم الأدوات المساعدة لطبيب المخ والأعصاب في الكشف عن الكثير من الاضطرابات العصبية مثل الصرع و التهابات الدماغ، حيث يتم عن طريقه وضع مستقبلات على فروة الرأس للكشف عن كهرباء الدماغ خلال اليقظة و مراحل النوم المختلفة.، وقد تستغرق الدراسة في الغالب (20) دقيقه الى نصف ساعة إلا إذا رأى طبيب الأعصاب الدراسة لمدة اطول.

وأبدى العتيبي إعجابه بالمجمع الطبي لعناية والخدمات الرائعة التي يقدمها للمستفيدين داعياً زملائه من الأطباء الاستشاريين إلى التطوع في هذا المجمع لكونه جزء من المسؤولية الاجتماعية و الإنسانية للطبيب تجاه مجتمعه.