الفيديو.. فنانة مصرية عن صورها العارية: ” صور شخصية واتسرقت “

اميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة المصرية، رحمة حسن، حقيقة الصور العارية التي انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تمت سرقتها بواسطة ” هاكرز ” من المصورة سلمى الكاشف.

وأضافت ” حسن ” في مقطع فيديو لها نشرته عبر موقع ” انستجرام ” ، أنها وصديقتها المصورة سلمى الكاشف سافروا والتقوا بعض الصور الشخصية، إلا أن هذه الصور تم سرقتها ولم يكن لها ذنب في نشرها.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، بعض الصور للفنانة رحمة حسن منها عارية ومنها بـ ” البكيني ” ، ما أثار موجة انتقادات وهجوم شديد من قبل الجمهور عليها.