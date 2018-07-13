بالفيديو..مواطن يشتري حديد تسليح سهل الكسر..والتجارة تتفاعل
كان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق فيديو يتحدث صاحبه عن شرائه لحديد التسليح للبناء سهل الكسر وكأنه زجاج.
وعلى الفور باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغ المواطن في حينه وقامت بسحب عينات من الموقع المصور وكذلك من منفذ البيع الذي تم الشراء منه وتمت إحالة العينات للفحص.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر”، إنه سيتم التأكد من مدى مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك وفق نظام مكافحة الغش التجاري.
#فيديو_متداول يتحدث صاحبه عن شرائه لحديد التسليح للبناء سهل الكسر وكأنه زجاج @SaudiMCI pic.twitter.com/GaWINPEYUq
— المستهلك ALMUSTAHLIK1 (@ALMUSTAHLIK1) ١٢ يوليو ٢٠١٨
فيصل[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقكم
مجهودات رائعة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا النوع من الحديد يمثل خطورة كبيرة على المنشآت والمساكن وتهديد لأرواح المواطنين
واتمنى التدخل المسوؤلين وعدم الاهمال في هذا الامر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم