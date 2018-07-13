بالفيديو..مواطن يشتري حديد تسليح سهل الكسر..والتجارة تتفاعل

عادل الحربي (صدى):

كان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق فيديو يتحدث صاحبه عن شرائه لحديد التسليح للبناء سهل الكسر وكأنه زجاج.

وعلى الفور باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغ المواطن في حينه وقامت بسحب عينات من الموقع المصور وكذلك من منفذ البيع الذي تم الشراء منه وتمت إحالة العينات للفحص.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر”، إنه سيتم التأكد من مدى مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك وفق نظام مكافحة الغش التجاري.