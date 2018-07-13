تعليم الجوف: انتهاء المقابلات الشخصية لـ 81 متقدمة بالوظائف

علي العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية في مبنى الإدارة رقم 2 بمدينة سكاكا.

وتمنت ” الإدارة ” ، التوفيق للمرشحات للوظائف التعليمية، مقدمة الشكر للجان العاملة لاستقبال المرشحات وإنهاء إجراءات المقابلة معهن.

وأكدت إدارة شئون المعلمين، أن العدد الإجمالي للمرشحات بلغ 81 مرشحة، مشيرة إلى أن هناك ثلاث لجان لاستقبال المرشحات ، وهي ” لجنة الاستقبال ” الموارد البشرية بنات ” تقوم بتدقيق بيانات المرشحات وتدقيق الكشف الطبي للمرشحات، ولجنة المطابقة ” شئون المعلمين بنات ” قامت بمطابقة الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى لجنة المقابلات ” الإشراف التربوي بنات ” كانت تُجرى المقابلات للمرشحات.