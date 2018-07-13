سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسئوليتها عن الرسائل المتداولة بشأن عصابات تبتز الفتيات

نايف السالم(صدى):

نفت سفارة المملكة بالقاهرة، اليوم الجمعة، عبر بيان لها مسئوليتها عن الرسالة المزعومة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” السفارة ” ، في البيان، أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية انتشرت عبر تطبيق الرسائل ” الواتساب ” ، منسوبة لأحد موظفيها، تفيد بتحذيرات من وجود عصابات تبتز الفتيات السعوديات.

وأكدت ” السفارة ” ، على أن أية تنبيهات أو تحذيرات يقتضي نشرها فأنها تطلقها عبر بيانات السفارة الرسمية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .