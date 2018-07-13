سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسئوليتها عن الرسائل المتداولة بشأن عصابات تبتز الفتيات
نفت سفارة المملكة بالقاهرة، اليوم الجمعة، عبر بيان لها مسئوليتها عن الرسالة المزعومة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت ” السفارة ” ، في البيان، أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية انتشرت عبر تطبيق الرسائل ” الواتساب ” ، منسوبة لأحد موظفيها، تفيد بتحذيرات من وجود عصابات تبتز الفتيات السعوديات.
وأكدت ” السفارة ” ، على أن أية تنبيهات أو تحذيرات يقتضي نشرها فأنها تطلقها عبر بيانات السفارة الرسمية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .
فيصل[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 2 ساعتين
وايش هذي الرسالة وتحذير من شو
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يكفينا الشر