فضيحة تضرب مطاعم ” ماكدونالدز ” تؤدي لانخفاض أسهمها بنسبة 1.4%

واشنطن(صدى):

رصدت السلطات الصحية، في ولايتي أيوا وإيلينوي الأمريكيتين، انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” في بعض الأطعمة بالولايتين.

وأوضحت السلطات الصحية في الولايتين، أنها تحقق في انتشار العدوى بسبب تناول السلطة في سلسلة المطاعم الشهيرة ” ماكدونالدز ” ، ما تبعه انخفاضًا في أسهم السلسلة العملاقة 1.4%.

وفي ولاية إيلينوي، رصدت إدارة الصحة إصابة نحو 90 حالة، أما في إيوا فتم رصد 15 حالة أخرى، وأشارت السلطات أن قرابة ربع هؤلاء المصابين قالوا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور الأعراض.

من جهتها، أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أنها أوقفت بيع السلطات في 3000 فرع بالولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.