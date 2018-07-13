الإسكان ترتد عن شرط أراضي المنح بمنتج القرض

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، إرتدادها عن أحد الإشتراطات المتعلقة بمنتج القرض الذي يتم تحديثه حاليًا استعداداً لإطلاقه ضمن باكورة برامج الوزارة للمنتجات السكنية.

هذا أعلنت الوزارة في وقت سابق عبر تغريدة نشرتها على حساب المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” منتصف الأسبوع الحالي، أوضحت فيها بعدم قبول أراضي المنح، مشيرة إلى أن شروط قبول القرض توفر قطعة أرض وألا تكون منحة من اَي جهة حكومية.

ولفت ” الحساب ” ، نفسه من خلال ردوده على مدار الساعات الماضية، في معرض الرد على الاستفسارات، أنه سيتم قبولها، وتعمل وزارة الإسكان حاليًا على تحديث وتطوير آلية منتج القرض لمن يمتلك أرضًا .

وقالت ” الوزارة ” ، ” نسعى جاهدين لتلبية احتياجات جميع المستفيدين، وتوفير كل ما هو مناسب، والبناء الذاتي هي خدمة لتسهيل تقديم طلبات تمويل ” الإنشاء ” لمستفيدي برنامج التمويل لمن يمتلك أرضًا بالتعاون مع البنوك والمؤسسات.

الجدير بالذكر أن ” الإسكان ” وسعت مؤخرًا خياراتها أمام المواطنين للاستفادة من منتجاتها بشكل أكبر، حيث تمت إضافة منتج شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق بجانب تحديث منتج القرض بعد إلغاء منتج ” قرض وأرض” الذي عملته بِه الوزارة في وقت سابق.