امرأة تصدم بحملها وولادتها توأم في الحمام
فوجئت بريطانية، بأنها على وشك الولادة في دورة المياه، بعدما نهضت في منتصف الليل من فراشها وصدمت بأنها حامل.
وقالت بيث بامفورد، إنها لم تكن تعلم بأنها حامل وفوجئت بالمخاض وهي في دورة المياه، لتجد نفسهاه تضع توأمين غير متطابقين من الإناث.
وأكدت أنها شعرت بآلام في المعدة من قبل، إلا أن طبيبها لم يكتشف أنها حامل، مشيرة إلى أن أعراض الحمل لم تظهر عليها كما أنها لم تتناول كميات إضافية من الطعام.
وأمضت بيث وطفلتيها، 3 أسابيع تحت إشراف الأطباء، حيث تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهم، للتأكد من سلامتهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1772 ] نشر منذ 27 دقيقة
قوية يا لنقليز بالحيل قوية
أم الفيافي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
حدِّث العاقل بما يُعْقَل
تسعة أشعر من الحمل وآلامه وكربه في جنين واحد فمابالك بجنينين
قوية ونفسي أصدقها🙃