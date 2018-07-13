امرأة تصدم بحملها وولادتها توأم في الحمام

لندن(صدى):

فوجئت بريطانية، بأنها على وشك الولادة في دورة المياه، بعدما نهضت في منتصف الليل من فراشها وصدمت بأنها حامل.

وقالت بيث بامفورد، إنها لم تكن تعلم بأنها حامل وفوجئت بالمخاض وهي في دورة المياه، لتجد نفسهاه تضع توأمين غير متطابقين من الإناث.

وأكدت أنها شعرت بآلام في المعدة من قبل، إلا أن طبيبها لم يكتشف أنها حامل، مشيرة إلى أن أعراض الحمل لم تظهر عليها كما أنها لم تتناول كميات إضافية من الطعام.

وأمضت بيث وطفلتيها، 3 أسابيع تحت إشراف الأطباء، حيث تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهم، للتأكد من سلامتهم.