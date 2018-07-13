بالفيديو.. STC تزيل مكاتبها من المسجد بعد توجيه أمير القصيم

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنها استخدمت موقع المصلي الذي تقام فيه صلاتي الظهر والعصر أيام العمل في مجمع اتصالات بريدة، كمكاتب مؤقتة؛ نظرًا للترميمات بالمباني المحيطة بالمصلى وبصفة مؤقتة.

كما أكدت في بيان لها اليوم الجمعة، أنه نظرًا لأهمية خطوط التواصل والبنية المعلوماتية المحيطة بالمكان كضرورة لاستمرارية عمل شبكة الاتصالات، كما أن هناك مصلى أخر بنفس الموقع، استخدمت المصلى المشار إليه بصفة مؤقتة.

وأضافت أن الشركة سارعت بإعادة المصلى إلى سابقه وإخلاه من المكاتب، مقدرين للجميع حرصهم وثقتهم بشركتهم.

وكان شركة الاتصالات السعودية، قد حوَّلت مسجدًا إلي مكاتب لتوظيف الشركة، بحجة أنه يخضع لأعمال ترميم، ما دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي إلى شن هجومًا حادة على الشركة.

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