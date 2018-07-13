بالفيديو.. أمير مكة يقدم التعازي لفنان العرب في وفاة شقيقه

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بتقديم واجب العزاء للفنان محمد عبده في وفاة شقيقه، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.

ورصد المقطع، لحظة وصول أمير مكة للمكان المُقام به العزاء، لتقديم تعازيه للفنان محمد عبده وباقي أفراد عائلته، حيث يظهر سموه وفنان العرب بجواره.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد عبده، كان قد أعلن عن وفاة شقيقه أحمد بن عبده بن عثمان عسيري، أول أمس الأربعاء، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

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