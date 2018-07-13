بالفيديو.. أمير مكة يقدم التعازي لفنان العرب في وفاة شقيقه
وثق مقطع فيديو، قيام سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بتقديم واجب العزاء للفنان محمد عبده في وفاة شقيقه، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.
ورصد المقطع، لحظة وصول أمير مكة للمكان المُقام به العزاء، لتقديم تعازيه للفنان محمد عبده وباقي أفراد عائلته، حيث يظهر سموه وفنان العرب بجواره.
جدير بالذكر، أن الفنان محمد عبده، كان قد أعلن عن وفاة شقيقه أحمد بن عبده بن عثمان عسيري، أول أمس الأربعاء، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
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ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1895 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله في مصيبتهم واربط على قلوبهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
ابو منار[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 43 دقيقة
في الاول راح صديقك طلال اللي علمك العزف والغنا واليوم راح اخوك وش باقي تنتظر ومتي تتوب والمصيبة انك في الغد راح تغني وما تبت