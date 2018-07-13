ضبط لحوم فاسدة بالشرائع قبل توزيعها..وإحالة المتهمين للنيابة

نايف السالم (صدى):

ألقت الجهات الأمنية بشرطة الشرائع القبض على 3 مقيمين، وأحالتهم للنيابة العامة؛ على خلفية ضبطهم في أحد الأحواش بمخططات الشرائع بداخله سكراب ولحوم فاسدة.

وفي التفاصيل ورد إلى الجهات الأمنية بشرطة الشرائع معلومات عن وجود نشاط مشبوه للأشخاص في أحد الأحواش الواقعة بأحد مخططات الشرائع ؛ حيث كان الأشخاص يحاولون توزيع لحوم فاسدة على المطاعم، وعلى الفور داهمت فرقة الموقع.

وعثرت الجهات الأمنية على 12 ثلاجة تبريد تحوي لحومًا فاسدة ومجهولة المصدر، في أماكن تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة.

كما تم العثور على حديد وسكراب متنوع وعدد ثلاثة أشخاص تم ضبطهم وإعداد محضر بالحادثة وسُلموا لجهة الاختصاص.